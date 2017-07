Minister Joan Dogojo van Sport en Jeugdzaken met hoofdcommissaris Glenn Kranenburg bij de opening van een minibeurs in 'Weest Paraat'.





De president merkte op dat de organisatie alle ingrediënten beschikt voor de opvoeding en vorming van de jeugd. Het is daarom volgens hem belangrijk dat de Boy Scouts de plaats krijgt in de samenleving die ze verdient. Als chief scout zal hij hiertoe zijn bijdrage leveren.Kranenburg is al langer dan 60 jaar in de organisatie. Voor hij hoofdcommissaris werd, zat hij al in het vorige bestuur. Hij was belast met de trainingen. Hij heeft gisteren gelijk het nieuwe bestuur geïnstalleerd bestaande uit zeven personen. Er zijn nieuwe gezichten in het bestuur en is er ook gezorgd voor verjonging.Kranenburg deed een beroep op de verschillende groepen om hun schouders onder het werk te zetten. Het mondiale streven om 1 biljoen scouts te hebben ultimo 2020 geldt ook voor Suriname om meer jongeren te rekruteren voor de organisatie. Daarnaast is hij voorstander van dat de jongeren beter dan voorheen bij programma's worden betrokken. Kranenburg wil actievere en meer jongeren bij besluitvorming.Kranenburg de nieuwe bestuursleden gelijk geïnstalleerd. Het bestuur zit voor vier jaren aan. Hierna werd een defilé en een rondmars vanuit de tuin van het paleis door de binnenstad naar het hoofdkwartier 'Weest Paraat' gehouden.