De export is door samenloop van omstandigheden niet altijd even makkelijk verlopen, zegt LVV. Benadrukt wordt dat de regering haar belofte nagekomen is om de particuliere sector te helpen zoeken naar alternatieve markten voor rijst en rijstproducten. "Ondanks de vaak kritiek en tegenvallers, is het gelukt om op niet traditionele wijze bij te dragen aan de inkomsten voor rijstboeren en de bestaanszekerheid van de rijstsector. Er zijn intussen onderhandelingen gestart voor de export van andere producten naar Venezuela," meldt LVV.Het ministerie vindt het prijzenswaardig dat Venezuela ondanks de enorme problemen waarmee het nu geconfronteerd wordt, zich aan zijn woord heeft gehouden en uitvoering heeft gegeven aan de gemaakte afspraken.Het ministerie is alle betrokkenen in de sector dankbaar voor de bijdrage aan de realisatie van dit belangrijke onderdeel van het Petro Caribe project. LVV beschouwt de succesvolle afronding hiervan als een bevestiging dat wanneer er wordt samengewerkt en de krachten worden gebundeld er positieve resultaten kunnen worden gerealiseerd voor Suriname.