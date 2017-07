Alfasa R. (22), een visser met de Indonesische nationaliteit, is door de politie van Livorno ingesloten voor zware mishandeling. De politie trof op het terrein van Chevias een man besmeurd met bloed op de grond aan, omringd door een grote menigte.Volgens verklaring van omstanders is het slachtoffer mishandeld door de verdachte. De gewonde werd per ambulance overgebracht naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Hij is in kritieke toestand opgenomen in de ziekeninrichting, meldt de politie Public Relations.Op aanwijzing van de omstanders is Alfasa aangehouden. Alfasa verklaarde dat het slachtoffer door hem en twaalf andere vissers mishandeld is geworden. De andere vissers zijn opgespoord. Na te zijn verhoord zijn die heengezonden. Alfasa is na afstemming met het Openbaar Ministerie achter slot en grendel geplaatst.