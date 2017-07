In de Venezolaanse hoofdstad Caracas zijn barricades op de wegen opgeworpen.(Foto: AFP)





De regering zegt op haar beurt dat de constituerende vergadering de enige manier is om de vrede na maanden van gewelddadige protesten terug te brengen in het land. Aan de vooravond van de stemming hebben demonstranten de wegen in de hoofdstad Caracas geblokkeerd, tegen het verbod op demonstraties in.In een televisietoespraak heeft president Maduro een "grote overwinning" voorspeld. Hij heeft de stemming "de belangrijkste verkiezingen in het politieke systeem van Venezuela" genoemd. Maar de president van de Verkiezingsraad, Tibisay Lucena, heeft erkend dat in een aantal delen van het land sommige stemapparaten zijn aangevallen en verbrand.Het olierijke Venezuela zit gevangen in een politieke crisis met een torenhoge inflatie en dagelijkse voedseltekorten. Gewelddadige demonstraties hebben sinds april al meer dan 100 levens gekost. Veel inwoners in Caracas hebben zaterdag de essentiële zaken ingeslagen in geval er onrust uitbreekt en de winkels maandag hun deuren dichthouden.Er zijn meer dan 6.000 kandidaten voor de 545-leden tellende constituerende vergadering, maar er is niemand bij van de oppositie. Het nieuwe lichaam zal de macht hebben om de nationale vergadering te omzeilen. In het huidige gekozen congres heeft een alliantie van oppositiepartijen (MUD) de meerderheid.Buurland Colombia heeft gezegd dat hij de constituerende vergadering niet erkent. Frankrijk, Spanje, de VS en de EU hebben de regering ook aangemaand om de stemming te annuleren, maar tevergeefs.Oppositieleiders hebben hun aanhangers dringend opgeroepen om vandaag barricades op te werpen. Ze hebben beloofd om zelfs na de verkiezingen door te vechten. "Met ingang van maandag zullen we nieuwe acties, tactieken en strategieën hebben om de nieuwe realiteit waarin we zullen leven in te passen," zegt Freddy Guevara van de oppositionele MUD-alliantie, zonder details te geven. "Dit is een moeilijke, controversiële tijd waarnaar we niet uitkeken, maar dat zal alleen de val van deze regering versnellen."In een poging om rust voor de stemming te creëren, heeft de regering een verbod op protesten opgelegd. Zij heeft met gevangenisstraffen tussen de vijf en tien jaar gedreigd voor degenen die het verbod negeren.Te midden van bezorgdheid over de toenemende onrust, zijn families van Amerikaanse diplomaten gevraagd om Venezuela te verlaten. Verschillende buitenlandse luchtvaartmaatschappijen hebben vluchten ook opgeschort.