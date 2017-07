VHP-voorzitter Chan Santokhi doet zijn plannen voor Dritabiki en omgeving uit de doeken. (Foto's: René Gompers)





Enkele dorpsbewoners en kapiteins van omliggende dorpen hebben hun hart gelucht bij de VHP-delegatie die in het dorp op bezoek was. De VHP heeft toestemming gehad van granman Bono Velanti om activiteiten uit te voeren in het Aucaans gebied.Sommigen zijn sceptisch over de komst van de VHP in het binnenland. Zij laten dat ook duidelijk merken. Ze stellen indringende vragen en kijken nog de kat uit de boom. Anderen merken op dat de huidige regering ook niet veel tot niets meer betekent voor de regio. Soms lijkt het alsof niemand op de NDP heeft gestemd, merkt een jonge vrouw op.vult kapitein Thomas Gazon van Dritabiki aan. “We moeten de VHP dankbaar zijn dat juist met hun komst onze problemen nu wel naar buiten zullen komen. Maar laten we ook kijken wat ze voor ons kunnen doen.”Sonja vraagt aandacht voor het onderwijsproces en steun voor het plaatselijke radiostation Pakaati die in de problemen zit. Schoolgeld wordt duurder en daarnaast is het slecht gesteld met het vervoer van de onderwijsgevenden naar het gebied. Vliegen gaat niet meer, legt kapitein Gazon uit. “Vroeger werden ze met het vliegtuig gebracht, maar ‘lanti’ zegt dat ze geen geld daarvoor heeft. Nu komen ze met de boot, maar dat is niet zonder uitdagingen en gevaren,” legt hij uit. Hij wil ook dat het grondenrechtenvraagstuk zo snel mogelijk wordt opgelost. “We willen zelf beslissen over ons gebied. Het is respectloos dat derden gewoon gebruik maken ervan. Als onze rechten erkend worden, kunnen we samen ontwikkeling brengen, zoals het hoort.”Gazon vindt het ‘switi’ dat de VHP weer actief wordt in Dritabiki.geeft Gazon aan.Er zijn kernen geïnstalleerd voor Godo Olo en Dritabiki. Een werkgroep gaat al de nijpende problemen en ideeën van de bewoners op papier zetten. De VHP gaat binnenkort terug en zal langer verblijven om dieper op zaken in te gaan. De plannen van de VHP om het gebied te helpen meer geld te verdienen slaan goed aan. Gazon kijkt uit naar de eerste projecten. “Wie wil nou geen geld verdienen? Het gaat alleen wat kleine moeite kosten.”René Gompers