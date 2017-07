Assembleelid Patricia Etnel. (Beeld: DNA)





Etnel zei tijdens de begrotingsbehandeling dat om het Ontwikkelingsprogramma realistisch te maken, kan het niet zo zijn dat voor beroepsgericht onderwijs bijna niets wordt begroot. De volksvertegenwoordiger stond enige tijd stil bij de rol van onderwijs in de ontwikkeling van het land. Het is niet duidelijk hoe beroepsgericht onderwijs zich verhoudt tot de productie.Na bestudering van het Ontwikkelingsprogramma en het antwoord van de regering op vragen over beroepsonderwijs, komt Etnel tot de conclusie dat Suriname niet gericht is op kennisontwikkeling. Er zijn te weinig zaken hierover opgenomen voor jongeren. In de begroting van 2017 is volgens het NPS-fractielid duidelijk niet opgenomen hoe om te gaan met het beroepsgericht onderwijs. Er is volgens haar zelfs geen duidelijk beleid en geen geld opgenomen in de begroting.