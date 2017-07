Een deel van de jubilarissen die gehuldigd zijn door de Katholieke Onderwijzers Bond.





Minister Soewarto Moestadja van Arbeid zei dat de verhouding onder de jubilarissen 1 man op 20 vrouwen is. "In academische kringen is gesproken over een doorgestoten feminisering van het onderwijzerskorps in relatie tot bijvoorbeeld de onderwijsprestaties van jongens en jonge mannelijke adolescenten. Wanneer wij over enkele jaren weer hulde brengen aan de bijzondere ontwikkelingsbijdrage van uw onderwijzers, ligt het in de lijn der verwachtingen dat de cijfers weer anders liggen," stelde de bewindsman.Moestadja stond stil bij de uitzonderlijke waarde van het werk van de jubilarissen de afgelopen 25 tot 40 jaar aan de ontwikkeling van de Republiek Suriname. "U heeft aan de basis gestaan van de vorming van een deel van de Surinaamse beroepsbevolking. U heeft aan de basis gestaan van de ontwikkeling van verschillende Surinamers waarvan sommigen het ver hebben geschopt via hoge scholing, waarvan sommigen later uw beroepsgenoten zijn geworden en waarvan sommigen misschien ook iets lager op de beroepsladder bijdragen aan de vorming van het bruto binnenlands product en de sociale progressie," beklemtoonde de minister.Nerkust adviseerde de jubilarissen die er al 35 dienstjaren op hebben zitten en 55 jaar zijn, nog niet eruit te stappen. Dit tegen de achtergrond van de nieuwe bezoldigingen van de onderwijsgevenden. "Werk nog twee jaren door of ga tot je zestigste. Hierdoor verhoog jij je pensioengrondslag. Het pensioen wordt dan berekend op basis van je nieuwe bezoldiging per 1 januari 2017. Laat je ook niet overhalen of ompraten om eruit te stappen omdat je al 55 of 56 of 57 bent en je hebt al 35 dienstjaren," zei de vakbondsleider.