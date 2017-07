“Education is important! That piece of paper is your key to success”. Zo luidde ongeveer twee weken terug het citaat van de president bij het toespreken van enkele leerlingen uit Sipaliwini. Hoe belangrijk onderwijs is, heeft de regering de afgelopen jaren reeds bewezen middels de aangenomen houding tegenover de direct betrokkenen in deze branche, m.n. de leerlingen en leraren!Wanneer de examenresultaten bekend zijn, breekt de kritiek en wordt er gezocht naar boosdoeners. Zo denkt de regering af te komen van eigen gebreken. Ze vergeet dat ze de eindverantwoordelijke is en haar gevoerd beleid bepaalt welke koers ons onderwijssysteem zal volgen. Ze vergeet ook dat afgelopen tien jaren er door Minowc geen beleid is gemaakt om de lage slagingspercentages te verbeteren. Ook vergeet ze dat beloftes aan leraren niet is nagekomen, waardoor het onderwijsproces is gestaakt.De VHP Jongerenraad geeft de regering een rode kaart voor de wijze waarop het onderwijsproces jaarlijks aanvangt, verloopt en afloopt. Steeds ontstaat er onrust in het onderwijsproces en is de regering niet in staat het onderwijsvraagstuk goed aan te pakken. Je hebt dan niets aan een voorman die desondanks hij rechtstreeks uit het veld komt steeds brokken maakt!Als de VHP Jongerenraad alvast uitkijkt naar het nieuwe schooljaar, ziet het proces volgens de raad er ook niet rooskleurig uit. Wat zal het komende schooljaar ons bieden? In hoeverre is de regering haar belofte inzake de herwaardering nagekomen en zullen de schooldeuren in oktober 2017 nog opengaan?Niet te vergeten is de issue rondom de inschrijfgelden. Er is weer gespeculeerd over inschrijfgelden voor scholen en opleidingen, waardoor er een drempel is geworpen voor kinderen met een financieel zwakker achtergrond. Het onderwijs moet juist voor elke burger toegankelijk gemaakt worden.In 2014-2015 heeft de regering zich als Sinterklaas voorgedaan. De populistische belofte 'gratis onderwijs voor schoolgaanden' komt nu zowel voor de regering als de jongeren duur uit. Dezelfde groep jongeren voelt nu dat ze beetgenomen is. Op de Adek bijvoorbeeld is momenteel sprake van een verhoging van het inschrijfgeld naar SRD 1500, waartegen grote delen weerstand bieden.VHP Jongerenraad laat zich uit tegen deze verhogingen en vindt dat elk kind en elke burger een eerlijke kans verdient om zijn/haar educatie te ontwikkelen en maximaal te benutten. Ieder kind, kansrijk of kansarm, heeft recht op betaalbaar, kwalitatief en garantie op onderwijs.De inschrijfgelden en collegegelden zijn weer verhoogd, waardoor de kansen van studenten en leerlingen verkleind worden. De overheid moet de verhogingen van inschrijfgelden op alle niveaus tot aanvaardbare proporties terugbrengen. De minder draagkrachtigen moeten niet dupe worden van de verhogingen, vooral niet als de president beweert dat educatie belangrijk is en armoede volgens hem onze enige vijand is. Hij moet het volk en vooral de jongeren dan juist tegen die vijand beschermen!