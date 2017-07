Patrick W. (35) heeft zich aangemeld bij de recherche van Regio Oost. Hij wordt ervan verdacht met een vuistvuurwapen geschoten te hebben op een opsporingsteam van de politie.De politie was opzoek naar een jongere broer van Patrick W. op verdenking van een gepleegde strafbare feit. Wetsdienaren van de recherche deden een adres te Albina aan voor opsporing van de jongere broer Steven, meldt de politie Public Relations.Nadat de schoten werden gelost, vluchtten de twee broers het bos in, achter het Anjoemaraproject. De wetsdienaren konden voorkomen dat zij werden geraakt. De verdachte meldde zich enkele dagen later aan en is intussen in verzekering gesteld.