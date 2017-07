VHP-voorzitter Chan Santokhi begroet granman Bono Velanti van de Aucaanse stam in zijn residentie te Dritabiki. (Beeld: René Gompers)





De toestemming is op Dritabiki, in het district Sipaliwini, tijdens een plechtige krutu zaterdag gegeven. Santokhi is blij met het resultaat van maandenlang corresponderen met het traditioneel gezag. Hij noemt het een historische ontwikkeling voor de VHP. De oranjepartij is lang voor de onafhankelijkheid in 1975 actief geweest in het binnenland en heeft zelfs Statenleden uit het gebied geproduceerd, haalt Santokhi aan. De VHP die toen in een partijen combinatie zat, heeft op een gegeven moment een stap teruggenomen en het politieke werk aan partijen overgelaten die 'meer invloed hadden' in het binnenland, deelt hij mee. Het contact met het binnenland is verwaterd en de kernen zijn verloren gegaan.De VHP is een paar maanden geleden tijden consultatierondes in Grun Dyari benaderd door een delegatie uit Sipaliwini, onder leiding van Orvie Gazon. “We hebben lang gezocht naar die man. Toen we hoorden dat hij bij de NPS was, hebben we de stoute schoenen aangetrokken, zijn daar naar toe gegaan en vroegen of we hem mochten spreken,” vertelt Gazon aan de dorpelingen. “Hij heeft geluisterd en vandaag is het zover. Ik ben blij omdat hij echt naar hier gekomen is. We weten wat deze partij kan doen want ze is al in andere dorpen bezig. Ze komt niet met cadeaus, wel met kennis die we goed kunnen gebruiken.”Door verschillende delegatieleden is duidelijk gemaakt dat de VHP niet langer een 'koeliepartij' is. “Dat is de partij wel geweest maar nu niet meer,” deelt Santokhi mee. “Sinds ik voorzitter ben is de partij opengesteld voor alle Surinamers,” benadrukt hij tegenover het lokale gezag. Henk Aviankoi, hoofdbestuurslid van de VHP, oogst bewondering wanneer hij vertelt hoe het komt dat een 'dyukaboi' hoofdbestuurslid kan zijn van de VHP. Aviankoi komt uit Dritabiki. Hij heeft het dorp verlaten toen hij acht was. Gazon drukt de dorpelingen op het hart om de nieuwe kansen die de VHP met zich meebrengt met beide handen aan te grijpen. Een nieuwe tijd is aangebroken stelt hij.“Nu is er de roep om terug te komen,” haalt Santokhi aan. “We luisteren maar we benaderen het op een correcte wijze, we communiceren heel goed vooral met het traditioneel gezag.” De oranjepartij is warm ontvangen in het dorp. De delegatie heeft de bedoelingen en plannen voorgehouden aan het lokale gezag en andere leiders uit het gebied. De VHP is niet met “vaten olie, zinkplaten, kralen en spiegeltjes om zieltjes te winnen” naar het dorp gekomen. “We komen geen campagne voeren, we komen niet met politiek. We komen kennis overdragen. Onze werkwijze is 'we tyar a koni kon en nanga a koni meki den man mek’ moni'. We weten dat er veel problemen hier zijn, we gaan na met welke we direct kunnen helpen,” zegt de VHP-topman. De partij voert al enige tijd projecten uit op Boven-Suriname. De meeste hebben te maken met de landbouw. De VHP zorgt voor de afzet.René Gompers