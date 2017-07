Assembleelid Glenn Sapoen. (Beeld: DNA)





Sapoen pleitte voor de stationering van een onderafdeling van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij in Para, met een regio coördinator. Het is nodig om de landbouwontwikkeling in dit district te stimuleren, activeren, kneepjes van het vak te leren en aan te moedigen om de agrarische sector beter en efficiënter op te zetten. Iedereen kan planten."Het weder oppakken en versneld ontwikkelen van de gestrande projecten met betrekking tot landbouw- en tuinbouwgronden in het westelijk deel van Para en laten we ook kijken naar het oostelijk deel," is een van de zaken die zo snel mogelijk moeten worden opgepakt, stelde Sapoen.Landelijk betrekken van kleine tuinbouwers/hobbyisten om ook hun niet te onderschatten bijdrage te waarderen en deze verder uit te bouwen, is noodzakelijk, meent de politicus. "Laat de informatie niet blijven rond een klein kliekje. Ik verwacht een meer agressieve houding (positief) en acties van de minister en totale staf van LVV om Suriname tot een agrarisch land te maken," zei Sapoen.