Surinaamse kip kan niet concurreren met de Amerikaanse bouten. (Beeld: Sranan Fowru)





Van Dijk zegt dat de verhoging van 20 naar 40% een stap in de goede richting is. Maar het gaat om oneerlijke concurrentie met de Amerikaanse bouten die tegen dumpprijzen worden geïmporteerd. “Die bouten kosten bijna evenveel als ons voer,” zegt hij. Hij vraagt zich af waarom Suriname niet net als andere Caricom-landen de invoerrechten van de Amerikaanse bouten opschroeft naar 100 en 200%. “We zijn niet de enige die te lijden hebben van de dumpprijzen van de Amerikaanse bouten.” Met hoge invoerrechten voor de Amerikaanse bouten, proberen de Caricom-landen deze uit hun markt te houden. Het liefst ziet Van Dijk een importstop voor Amerikaanse bouten.Hij garandeert dat de lokale kwekers in staat zijn de binnenlandse markt te voorzien. Maar aangezien de consument liever de goedkope Amerikaanse bouten koopt, ziet hij nog niet veel veranderen voor de lokale kwekers. Hij wijst erop dat de kwekers niet alleen bouten kunnen produceren. Als de behoefte van de horecamarkt voor borsten en kipfilet toeneemt, kunnen de consumenten worden voorzien met bijvoorbeeld de veelgevraagde back and neck.Per kilo hele kip is de consumentenprijs nu SRD 27,50. De kostprijs van lokale kip ligt hoog, omdat de voerprijzen hoog zijn. Sranan Fowru heeft een capaciteit om per uur 1.000 kippen te slachten in zijn slachterij. Het bedrijf heeft landelijk 15 filialen.