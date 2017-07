Gopex International BV levert alle rauwkost aan voedselketen KFC in Suriname.





Peter Oostveen, quality food safety manager KFC, zegt aan Starnieuws dat Gopex heel hard heeft gewerkt en zwaar heeft geïnvesteerd om te voldoen aan de strenge eisen die YUM Brands Inc. stelt. YUM is de Amerikaanse organisatie die wereldwijd de leveranciers van KFC, Pizza Hut en Taco Bell beoordeeld.Oostveen zegt dat voor beide bedrijven, Gopex en Sranan Fowru, de markt open ligt om in het Caribisch Gebied te leveren aan het fastfoodketen. “Gopex heeft zijn eigen markt vergroot,” zegt Oostveen. Hij is hartstikke blij met de inspanningen van beide bedrijven. Hij zegt dat Guyana bijvoorbeeld geen goedgekeurde leverancier heeft. Hij ziet daar alvast een markt voor de bedrijven.De audit van YUM beslaat een project van twee jaar waarin er verschillende onderzoeken worden gedaan. Bhiesnoe Gopal, directeur van Gopex, zegt dat dit het begin van het traject is. “Er is veel geïnvesteerd, we zijn niet klaar, maar zijn voldaan met het resultaat.” Beide bedrijven voldoen aan internationale voedselveiligheids- en kwaliteitsstandaarden. Peter van Dijk van Sranan Fowru vindt het een prestatie van zijn bedrijf om in deze moeilijke tijd deze prestatie neer te zetten. “Het is een hele investering. We hebben zware inspanningen gepleegd. Het is de bedoeling dat we uiteindelijk de vruchten gaan plukken van onze arbeid.”Van Dijk legt uit dat lokale kip nog niet kan concurreren op de Caribische markt, omdat de kostprijs veel te hoog ligt. Hij zegt dat de ministeries van Handel en Industrie en Landbouw, Veeteelt en Visserij een traject hebben ingezet dat onder andere ertoe moet leiden dat de voerprijzen omlaag gaan. “Maar het duurt nog een hele tijd voor het zover is.”Voor beide bedrijven is de uitdaging nu om de lat steeds hoger te leggen. Twee tot drie keer per jaar worden de bedrijven bezocht door YUM-vertegenwoordigers om erop toe te zien dat de gestelde voedselveiligheids- en kwaliteitsstandaarden gewaarborgd blijven. “Het echte werk is om te blijven voldoen aan de gestelde eisen,” zegt Oostveen.