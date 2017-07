Het technische probleem waar de Airbus mee te kampen had, is inmiddels verholpen. De passagiers die geboekt staan voor vlucht PY 993 en PY 994 van zaterdag 29 juli en zondag 30 juli worden volgens schema, normaal vervoerd, deelt de SLM mee.Vanaf het moment dat bekend was dat de vluchten van vrijdag 28 juli niet door de Airbus A340 uitgevoerd konden worden, is intensief zoekwerk verricht naar een machine om voor de SLM chartervluchten uit te voeren. Grote delen van de wereld zitten op dit moment midden in het vakantieseizoen en is het de SLM tot haar zeer grote spijt niet gelukt een machine in te kunnen huren om de gestrande passagiers van vrijdag 28 juli te vervoeren, zegt de maatschappij. De SLM biedt haar verontschuldigingen aan voor het ontstane ongerief.