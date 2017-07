Regillio Hendrik Rijkaard (28) van wie opsporing, aanhouding en voorgeleiding door de Procureur-generaal van Suriname was gelast, is aangehouden door het Regio Bijstand Team Midden.De man wordt er van verdacht in de maand maart van dit jaar een inbraak te hebben gepleegd in een container te Jarikaba. Daaruit heeft hij goederen weggenomen. De benadeelde deed aangifte van deze inbraak.De verdachte is overgedragen aan de politie van Jarikaba. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld, meldt de politie Public Relations.