Fizaad Akbarkhan heeft Rachel Stakel uit haar voertuig in het kanaal gehaald.





Stakel vertelt aan Starnieuws dat ze op gegeven moment een slok water uit de fles zou drinken, toen ze merkte dat ze bijna op de berm was terechtgekomen. Ze probeerde het voertuig weer op de weg te krijgen, maar deze begon te slingeren en belandde in het kanaal. Stakel zegt dat ze probeerde de voorruit kapot te slaan, wat haar niet lukte. “Het lijkt echt erop dat de Heer die meneer heeft gestuurd om hulp te bieden. Er was niemand op de weg. Niemand heeft dit zien gebeuren.”Akbarkhan reed omstreeks half zeven gisteravond richting Paramaribo toen hij de Toyota Fielder met lichten aan in het kanaal zag. Hij reed snel naar de plaats, aarzelde geen moment en sprong in het water om te kijken of er inzittenden in het voertuig waren. Hij vertelt dat hij op een gegeven moment slagen hoorde op de voorruit, waarop hij probeerde de voordeur van het voertuig te openen. Toen dat niet lukte, heeft hij het achterportier opengedaan en vandaar uit zag hij de vrouw die alleen in het voertuig zat. Het lukte hem haar uit het voertuig te trekken en naar de oever te brengen. Hij vermoedt dat Stakel de controle over de besturing heeft verloren nabij de verzakking in de weg.