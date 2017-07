Het gerenoveerd Telesur-filiaal in het district Nickerie is vrijdag in gebruik genomen.





Waarnemend Telesur-directeur, Mike Antonius, onderkent dat de dienstverlening in het westen va het land niet is wat het wezen moet, “vooral als het gaat om breedband internet bij vaste aansluitingen.” Hij zegt dat de stappen al zijn gezet om deze te verbeteren, “zodat straks de jongeren beter kunnen worden voorzien in hun communicatiebehoefte.”Dennis Nelom, diensthoofd Telesur West Suriname, vertelt dat het Telesur-kantoor niet meer voldeed aan de vereisten om clienten optimaal te bedienen. De aanzet tot de renovatie is gegeven door het voormalig diensthoofd, Henry Bell, die het plan bedacht. Tijdens de werkperiode van Romano Doulat zijn de bouwwerkzaamheden begonnen. Het geheel is voltooid onder leiding van Nelom, die het een heel gedurfde stap van de directie vindt om in deze moeilijke periode prioriteit te geven aan de afbouw.Districtscommissaris Laksminarain Doebay die waarneemt voor zijn collega Wedperkash Joeloemsingh, zegt dat een aantal gebouwen in Nickerie een face lift hebben gehad. Hij stelt dat bedrijven hun marketing strategie gebruiken om ook cliënten te bereiken in een mooi en klantvriendelijke ruimte voor de dienstverlening. Doebay heeft andere bedrijven in de directe omgeving opgeroepen om niet achter te blijven en ook te werken aan hun gebouwen “want Nickerie is aan het veranderen.” Hij vindt het merkwaardig dat de meeste gebouwen nu transparanter worden. Doebay zegt dat Telesur zich tot het eerste kwartaal van het volgend jaar, het mooiste kantoor in Nickerie kan noemen. Daarna zal dit titel gaan naar ‘het paleis van Nickerie’, het districtscommissariaat dat volgend jaar wordt opgeleverd.