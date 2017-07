'Weg met dictatuur' staat op de muur te lezen in de Venezolaanse hoofdstad Caracas. (Foto: AFP)





"Het ontbreekt het constituerend congres aan elke legitimiteit en daardoor kunnen we het resultaat niet accepteren," zegt hij. President Maduro heeft tot de stemming besloten, nadat de protesten tegen zijn regering in mei een hoogtepunt bereikten. De oppositie ziet de stemming als een stap naar dictatuur.Het nieuwe constituerend congres zal uit 545 leden bestaan en wordt de tegenhanger van de nationale vergadering, waar de oppositie de meerderheid heeft. "Wij dringen aan op een vreedzame oplossing voor de situatie van het land," zegt president Santos.De politie heeft vrijdag traangas en rubberen kogels afgevuurd op demonstranten die de wegen in de Venezolaanse hoofdstad Caracas hadden gebarricadeerd. Minstens twee mensen zijn gewond.Venezuela heeft een protestverbod ingesteld om te voorkomen dat de stemming morgen wordt verstoord of beïnvloed. De minister van Binnenlandse Zaken, Néstor Reverol, heeft donderdag verkondigd dat degenen die het verbod overtreden, gevangenisstraffen tussen de vijf en tien jaar riskeren. Het verbod op protesten blijft tot dinsdag van kracht.Sinds april zijn meer dan 100 mensen gedood tijdens protest gerelateerd geweld. De situatie is zo verslechterd dat Washington de familieleden van zijn werknemers die in de ambassade in Caracas wonen, heeft opgedragen het land te verlaten. Amerikaanse medewerkers hebben ook toestemming om vrijwillig te vertrekken als ze dat wensen.Maduro heeft zijn tegenstanders gezegd dat ze de weg naar opstand moeten verlaten.Hij heeft eraan toegevoegd dat hij bereid zou zijn om in de komende paar uur een "ronde tafeldialoog" te starten. De Verenigde Staten (VS) heeft woensdag sancties opgelegd aan dertien hooggeplaatste Venezolaanse ambtenaren, inclusief Reverol. De Amerikaanse activa van deze Venezolaanse functionarissen is bevroren en mogen Amerikaanse bedrijven geen zaken met hen doen.De Amerikaanse president, Donald Trump, heeft "harde en snelle economische acties" in het vooruitzicht gesteld als de stemming zondag voortgang vindt. Maduro reageerde door de VS te beschrijven als imperialisten die erop gebrand zijn de wereld te overheersen. De sancties noemde hij "illegaal, onbeleefd en ongekend."