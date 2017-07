Marcellino Nerkust, voorzitter KOB





De vakbondsleider merkte op dat de statuten van de KOB het niet toelaten dat hij zich herkiesbaar kan stellen. Hij is als docent gedurende twee jaren verbonden aan de Avondopleiding voor de Hoofdakte. Hij heeft een andere werkgever dan de RKBO. "Ik vind dat ik gehoorzaam moet zijn aan de statuten van deze organisatie waar ik 23 jaren mijn krachten heb gegeven," zei Nerkust.Hij haalde aan dat de organisatie hem die ruimte heeft geboden veel kennis op te doen en ervaringen op vakbondsgebied, nationaal en internationaal. De opgedane kennis en ervaringen heeft hij steeds ten behoeve gesteld van de KOB, stelde Nerkust. "Overigens zou er een moment van overdacht moeten plaatsvinden. Er zijn ook zoveel voor mij geweest. Ik zal mezelf niet in een positie brengen dat men me wegstuurt. Absoluut niet! Ik vertrek zelf op het moment waarop de omstandigheden dat aangeven," beklemtoonde Nerkust.