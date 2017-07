Het stafdorp van Moengo is niet meer toegankelijk voor personen. Het gebied wordt bewaakt door militairen.





Het gebied rond stafdorp Moengo is afgezet. De concessie is door Alcoa overgedragen aan de regering. Ronnie Brunswijk maakte er melding van dat iedereen toegang geweigerd wordt. Er zijn borden aangebracht 'verboden toegang en militair terrein'. De gemeenschap van Moengo is opgeschrikt door de situatie. Sporters die daar jarenlang trainden, is de toegang ontzegd.De ministers Edgar Dikan (Regionale Ontwikkeling) en Regilio Dodson (Natuurlijke Hulpbronnen) kwamen ook aan het woord. Dikan zei dat er een bespreking is gehouden met de districtscommissaris van Marowijne. Hij merkte op dat het een nieuwe maatregel is. De rijexamens die in het afgezette gebied gehouden worden, hebben normaal voortgang gehad. Daarna zijn de barricades weer geplaatst. De bewindsman deelde mee dat er ook is ingebroken. De politie is ingeschakeld om onderzoek te verrichten.Natuurlijke Hulpbronnen heeft het beheer over het gebied. Alcoa heeft het gebied overgedragen aan het ministerie. Het Nationaal Leger is door de president ingeschakeld om het gebied te bewaken. De acties zijn gericht om te voorkomen dat er occupatie zal plaatsvinden. De militairen moeten ervoor zorgen dat er geen oneigenlijke zaken daar plaatsvinden. Het is een voorlopige maatregel. Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons heeft de regering gevraagd om de overdrachtstukken ook naar het parlement te sturen.