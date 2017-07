Waterberg zei vrijdag in De Nationale Assemblee dat kip duurder zal worden met deze maatregel. Hij vindt dat lokale ondernemers eerst gefaciliteerd moeten worden om goedkoper te produceren. Door nu de invoerrechten te verhogen, zullen mensen het nog moeilijker krijgen. Importkip is goedkoper dan lokaal geproduceerde kip. De politicus heeft de regering gevraagd om dit besluit in heroverweging te nemen.Amzad Abdoel (NDP) ondersteunde Waterberg. Hij merkte op dat de regering genoeg andere mogelijkheden heeft om haar inkomsten te verhogen. Hij is geen voorstander van om een verhoging van honderd procent van de invoerrechten op kip en kipdelen. Hij zal in zijn spreekbeurt dieper op deze kwestie ingaan.