In Rio de Janeiro worden extra manschappen ingezet om de strijd aan te binden tegen de criminaliteit. (Archieffoto: Getty Images)





Sinds het einde van de Olympische Spelen, nu bijna een jaar geleden, neemt het geweld toe in Rio. Tot dusver zijn dit jaar meer dan 90 politieagenten vermoord in Rio.Honderden familieleden van politieagenten hadden zich afgelopen zondag verzameld aan de kust in Copacabana om te protesteren tegen de dood van hun geliefden en om meer steun te vragen.De minister van Defensie zegt dat de troepen operaties naar inlichtingen uitvoeren en een aantal operaties voorbereiden tegen criminele organisaties die betrokken zijn bij drugshandel, vrachtdiefstal en andere activiteiten.President Michel Temer heeft een decreet ondertekend dat de troepen in staat stelt om tot het einde van het jaar in Rio te blijven. In de eerste zes maanden van dit jaar zijn in Rio gemiddeld drie mensen per dag vermoord door verdwaalde kogels. Veel slachtoffers zijn gevallen tijdens beschietingen tussen politie en drugshandelaren.