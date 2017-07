De ceremoniële opening van het SZF-filiaal annex hulpapotheek te Commewijne.





Kromdihardjo zei in zijn openingstoespraak te streven naar een beleid waarin het SZF wordt voorzien van een uniforme huisstijl, niet alleen voor wat betreft de aankleding van de kantoren, maar meer nog in de benadering van zijn cliënten. “Welk SZF-kantoor de verzekerde ook binnenstapt, de dienstverlening moet er van dien aard zijn, dat de klant lachend, maar bovenal wegwijs gemaakt, tevreden en met een vertrouwd gevoel de deur weer uit gaat.”Kromodihardjo zegt dat het opzetten van filialen op verschillende locaties in Suriname past in het strategisch beleid van het SZF. "Met het accommoderen van de BaZo- en BZV-verzekerden werd het verzekerdenbestand van het SZF binnen korte tijd verdubbeld. De bedrijfsvoering moet daarop worden afgestemd."Het filiaal te Commewijne streeft naar het in voorraad hebben van de noodzakelijke medicamenten. Het SZF is voor de bevoorrading van de medicamenten evenwel afhankelijk van het BGVS, benadrukt Kromodihardjo. Hij verwees naar de SZF-commissie Geneesmiddelenbeleid, die enkele maanden geleden door hem is geïnstalleerd. De werkgroep moet zich buigen over het samenstellen van een SZF-geneesmiddelenklapper waar de klant nog beter bij gebaat is.Het SZF heeft het jaar 2017 gedoopt tot ‘Healthy 2017’. “We betreden daarbij het pad van preventie en maken de mindshift van ziektekostenverzekeraar naar zorginkoper”, zegt Kromodihardjo. De nadruk ligt op preventieve zorg. Het SZF werkt hierbij samen met de One Stop Shop, Stichting Lobi en het Psychiatrisch Centrum Suriname.