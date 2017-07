Ouders moeten SRD 185 betalen om hun kind in te kunnen schrijven op een bijzondere school.





Verschillende Assembleeleden hebben hun bezorgdheid geuit over de bijdrage die van ouders wordt gevraagd. Het overgrote deel van kinderen in het binnenland is aangewezen op scholen van het bijzonder onderwijs, omdat er heel weinig openbare scholen zijn. Peneux deelde mee dat vrijdag nog intensief overleg is geweest met de Fibos, maar de eis van 80% is op tafel gebleven.De minister deelde mee dat de subsidie van 2015/2016 en 2016/2017 intussen volledig is betaald door het ministerie van Financiën. Fibos heeft vaak aan de bel getrokken over het te laat betalen van de subsidie. Peneux deelde mee dat het comptabel niet mogelijk is om nu 80% te betalen aan Fibos.Afgesproken is dat de organisaties aangesloten bij de Fibos hun eis op schrift zullen stellen. Naast de subsidie die de Staat geeft aan de bijzondere scholen worden ook een deel van de leermiddelen, stroomrekeningen en salarissen van alle leerkrachten betaald. Er zal een organisatie op touw worden gezet om sociaal-zwakkeren tegemoet te komen.