De eerste steen wordt gelegd door districtscommissaris Armand Jurel en de oudste bewoner van het gebied, Ricardo Ebicilio.





Ongeveer 350 meter weg wordt met ondersteuning van ondernemers in het gebied bestraat. De onderneming CCC-Group Industrial Construction betaalt de arbeidskosten en NV Surimar heeft de trottoirbanden en andere hulpmiddelen ter beschikking gesteld. Het commissariaat is ingekomen met de straattegels. Het werk is gegund aan Sam contractor’s NV.De Laterietweg is de enige ontsluitingsweg van die woonomgeving en is vooral bij regenweer heel slecht begaanbaar. In de buurt zijn er enkele belangrijke overheidskantoren en scholen zoals het politiestation, Regionale Gezondheid Dienst (RGD) en 3 VOJ-scholen.Deze weg is in 2007 voor een deel bestraat tijdens het Wegen Proef Project van het Decentralization and Local Government Strengthening Program 1 (DLGP1) en in het jaar 2013 weer voor een deel door toenmalige districtscommissaris Jerry Miranda.