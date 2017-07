Lorenzo V. (34) is aangehouden door de politie van Latour voor het verspreiden van naaktfoto's van zijn ex-vriendin. Zijn 18-jarige ex-vriendin deed aangifte tegen hem. Zij verklaarde dat Lorenzo V. naaktfoto’s van haar verspreidde. Ze hadden een relatie van elf maanden.Door de veelvuldige mishandelingen en bedreigingen, maakte ze een eind aan de relatie. De man kon zich niet neerleggen bij haar besluit en fotografeerde haar toen ze naakt sliep. Hij verspreidde deze foto's. Ondanks het feit dat zij aangifte tegen hem heeft gedaan, bleef hij haar bedreigen.Lorenzo V. begaf zich uit eigen beweging naar het politiebureau, waar hij gelijk is aangehouden. Hij ontkent het strafbaar feit te hebben gepleegd. Zijn mobiele telefoontoestel is in beslag genomen. In dit toestel zijn er enkele naaktfoto’s van de jonge dame aangetroffen. Hangende het verdere onderzoek is Lorenzo na overleg met het Openbaar Ministerie achter slot en grendel geplaatst, meldt de politie Public Relations.