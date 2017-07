Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid. (Beeld: DNA)





Er was de vorige maand teveel subsidie door Financiën overgemaakt op de Medische Zending. Het was niet duidelijk of het geld teruggestort was, waardoor ervan uitgegaan werd dat er genoeg geld was om de salarissen uit te betalen, deelde Pengel mee. Intussen is deze kwestie geverifieerd. Het geld was teruggestort. Vandaag maakt Financiën het geld over waardoor maandag de werkers betaald kunnen worden.Minister Pengel zal contact maken met de directie van Medische Zending om na te gaan hoe het komt dat ondanks afstemming met de bond de poliklinieken gesloten waren, waardoor mensen zijn gedupeerd. Er moeten ook disciplinaire maatregelen worden getroffen. Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons merkte op dat zij de brief aan de minister ook gezien heeft. Die was al op 24 juli geschreven waarbij gedreigd werd met acties, terwijl het nog zo vroeg in de maand was.De minister ontzenuwde ook de bewering van Assembleelid Sheilendra Girjasing (VHP) dat er sinds maart vorig jaar er 150 personen aangenomen zijn bij de Regionale Gezondheidsdienst (RGD). Volgens de minister gaat het om 44 personen, onder wie ook 11 artsen. Hij heeft de informatie van de directie van RGD. Girjansing vroeg om een lijst van het personeel van RGD. Hij wilde zijn bron niet noemen. Pengel zei dat er niks geheimzinnigs is hieraan. Zijn bron is de directie van RGD.