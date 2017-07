Advocaat van de terreurverdachten, Raoul Lobo, kan geen informatie verstrekken over zijn cliënten. (Foto: Raoul Lith)





Er is geen informatie verstrekt aan journalisten die eerst te horen kregen dat de verdachten voorgeleid zouden worden bij het Parket van de Procureur-generaal te Limesgracht. Nadat een tijdje daar post werd gevat, kwam de informatie binnen dat de voorgeleiding plaats zou vinden aan de Lim A Postraat.De advocaten van de verdachten hebben tot nu toe geen toegang tot hun cliënten. Er is een beperking opgelegd. Advocaat Oscar Koulen die ook ter plekke was, zei aan journalisten dat de beperking ook kan worden verlengd. Lobo deelde mee dat hij vragen zal stellen over de gang van zaken.