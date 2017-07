Een demonstrant gooit een traangasbom terug naar de oproerpolitie in Caracas, Venezuela.(Foto's: Reuters)





Het geweld op straat blijft voortduren. Tijdens de laatste dag van de algemene staking die de oppositie had uitgeroepen tegen de geplande stemming voor een nieuwe constituerende vergadering van president Nicolas Maduro, zijn zeven mensen gedood. Als gevolg van de toenemende internationale isolatie van Venezuela, heeft de Colombiaanse luchtvaartmaatschappij Avianca op donderdag plotseling haar activiteiten in het land gestopt wegens "operationele en beveiligingsbeperkingen".Critici van Maduro waren van plan om meer druk te leggen op de impopulaire linkse leider door vrijdag wegblokkades te plaatsen over het hele land. De actie noemden ze ‘The Takeover of Venezuela’. “We zullen blijven vechten, we gaan niet weg van de straten,” zei oppositie parlementariër Jorge Millan.De regering heeft een protestverbod uitgevaardigd van vrijdag tot dinsdag, waardoor de kans op meer geweld in het explosieve Venezuela is verhoogd. Veel mensen hebben voedsel opgeslagen en blijven thuis.Naast de opdracht aan familieleden om te vertrekken, heeft het Amerikaanse ministerie donderdag ook toestemming verleend aan overheidsmedewerkers die vrijwillig willen vertrekken uit de ambassade in Caracas.De Amerikaanse president, Donald Trump, heeft gewaarschuwd voor economische sancties die Washington zal opleggen als Maduro doorgaat met de stemming voor de vorming van een wetgevende superinstituut.De constituerende vergadering zou macht hebben om de grondwet te herschrijven en het bestaande door de oppositie gecontroleerde parlement op zijspoor te zetten. Het nieuw orgaan zal de basis voor dictatuur in Venezuela alleen maar verstevigen.