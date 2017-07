Het Hooggerechtshof heeft een anti-corruptie onderzoek gelast naar de afgetreden Pakistaanse premier, Nawaz Sharif. (Foto: Getty Images)





In de Panama Papers is gewag gemaakt van offshore-bedrijven waaraan de kinderen van Sharif zijn verbonden. Sharif heeft consequent ontkend dat hij iets verkeerds heeft gedaan.In een tot de nok gevulde rechtbank in Islamabad, kwamen vijf rechters tot een unaniem oordeel. "Na de uitspraak is Nawaz Sharif afgetreden als premier," zei een woordvoerder van het kantoor van Sharif in een verklaring.De veiligheid in de hoofdstad is opgevoerd, met de inzet van tienduizenden troepen en politie. Eén van de rechters, Ejaz Afzal Khan, zei dat Sharif niet langer "in aanmerking komt om een eerlijk lid van het parlement te zijn". De minister van Binnenlandse Zaken van Pakistan, Chaudhry Nisar Ali Khan, heeft Sharif eerder geadviseerd om de uitspraak van vrijdag te accepteren.De rechtbank heeft anti-corruptiezaken aanbevolen tegen verschillende personen, onder wie Sharif, zijn dochter Maryam en haar man Safdar, de minister van Financiën, Ishaq Dar en anderen. Sharif was minder dan een jaar verwijderd om de eerste premier in de Pakistaanse geschiedenis te worden, die een volledige ambtstermijn zou voltooien. Hij is al drie keer premier geweest van Pakistan, van november 1990 tot juli 1993 en van februari 1997 tot oktober 1999. Zijn tweede ambtstermijn werd onderbroken door een staatsgreep.Sinds de jaren tachtig wordt Sharif achtervolgt door beschuldigingen van corruptie. En veel van wat de Panama Papers heeft onthuld, was het onderwerp van een federaal onderzoek halverwege de jaren negentig.Het is niet onmiddellijk duidelijk wie Sharif zal opvolgen, maar zijn broer Shehbaz, hoofdadviseur van de provincie Punjab, wordt gezien als een sterke kandidaat voor de functie. De regerende Pakistaanse Moslim-Nawaz (PML-N) zal door de Congresvoorzitter in de gelegenheid worden gesteld om een interim-premier te kiezen tot de algemene verkiezingen van 2018.De PML-N heeft de meeste zetels in het parlement. Oppositiepartijen zullen ook de gelegenheid hebben om hun eigen kandidaten voor de functie voor te stellen.Inmiddels heeft de rechtbank het National Accountability Bureau (NAB), het voornaamste anti-corruptiebureau, gedirigeerd om vier aanklachten tegen Sharif en anderen samen te stellen en te sturen naar anti-corruptie rechters. De NAB moet deze referenties binnen zes weken indienen. De anti-corruptie rechtbanken moeten de verhoren in deze zaken in zes maanden hebben voltooid.De Panama Papers hebben in april 2016 onthuld dat drie kinderen van Sharif buitenlandse bedrijven en activa bezitten die niet voorkomen op de verklaring van de rijkdom van zijn familie. De bedrijven werden naar verluidt gebruikt om fondsen te kanaliseren om buitenlandse activa te verwerven, waaronder sommige appartementen langs Park Lane in het Londense Mayfair-gebied.De insinuatie dat de bedrijven waren bedoeld om onjuist verkregen rijkdom te verbergen of om belastingen te vermijden, riepen vragen op over de geloofsbrieven van Sharif.Sharif is niet de eerste premier die zijn positie verliest na het lekken van documenten van het Panamese advocatenkantoor. De premier van IJsland werd gedwongen af te treden, nadat documenten onthulden dat hij en zijn vrouw miljoenen dollars aan investeringen in een offshore bedrijf hebben verborgen.