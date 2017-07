ABOP-fractieleider Ronnie Brunswijk. (Foto: Raoul Lith)





Brunswijk zei dat ook de topsporters die daar trainen het moesten ontgelden. Hun trainingsattributen zijn in beslag genomen. De politicus wil van de regering weten van wie deze opdracht komt. "Is daar een kazerne geworden?," vroeg hij. Waarom wordt de sporters die hier opgehemeld worden, de toegang tot de sportfaciliteiten geweigerd.Partijgenoot Marinus Bee haakte in op deze kwestie. Hij had eerder tijdens zijn spreekbeurt in de eerste ronde aangegeven om het stafdorp Moengo tot een bestuurscentrum te maken. "Maar wat wij nu meemaken is dat het een militair terrein is geworden," voerde de volksvertegenwoordiger aan. Donderdagmorgen werden rijexamens afgelegd. De mensen zijn verboden om bij het stafdorp te rijden. Hij wil van de regering weten of het vaststellen van een gebied tot militair terrein, niet via een beschikking moet gebeuren. Kan er van de ene op de andere dag een opdracht worden gegeven om borden te plaatsen? Bee wenst hierover opheldering.VHP-fractieleider Chan Santokhi zei dat recent president Desi Bouterse een presentatie heeft gedaan over de status van de onderhandelingen tussen de regering en Alcoa. De president heeft wat informatie verstrekt. Gelijk daarna verschijnt de voorzitter van de presidentiële onderhandelingscommissie, Dilip Sardjoe in de media en die geeft meer en gedetailleerde informatie dan het staatshoofd. Nu zegt Brunswijk dat de regering de informatie ook niet gegeven heeft dat aan stafdorp Moengo al een bestemming is gegeven. "Waarom hebben wij die speciale sessie hier gehad met de president?" De detailinformatie is niet gegeven door de president aan De Nationale Assemblee, betoogde Santokhi. Hij vroeg aan Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons of zij de officiële documenten heeft ontvangen van de regering over de overdracht van gebieden door Alcoa aan de regering. Simons zei dat zij geen documenten heeft gekregen van de regering.