Volgens verklaringen van omstanders liep Laso tegen 12.00 uur in de middag gewapend met een scherp voorwerp naar de aanmeersteiger op zoek naar de visser Romario I. (24). Hij trof hem niet aan, maar bleef op de uitkijk. Na een poos kwam hij een andere man tegen aan wie hij naar Romario vroeg. Op dat moment kwam een broer van Romario aangelopen en hoorde Laso de uitspraak doen dat hij Romario zou neersteken. Deze vroeg de verhitte man wat de reden hiertoe is. Laso keerde zich om en poogde de broer aan te vallen.Romario die bezig was vis uit te laden uit een boot schoot zijn broer te hulp. Met een visschop die hij bij zich had, bracht hij Laso een slag toe aan zijn hals. Laso kwam te vallen. Na enkele minuten stond Laso op en nam plaats onder een tent.Romario begaf zich naar huis en keerde na een half uur terug naar de aanmeersteiger. Hij zag Laso onder de tent zitten, maar sloeg geen acht op hem. Enkele schoolkinderen die de man roerloos zagen zitten, schakelden de hulp van de broeder van de RGD-poli in die ter plekke kwam. Erwin was niet aanspreekbaar. Er sijpelde bloed en schuim uit zijn mond. De broeder bracht hem naar de poli, alwaar bleek dat Erwin is overleden. De arts stelde de dood vast. Na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam, voor sectie in beslag genomen.Romario I. is aangehouden en het scherpe voorwerp alsook de visschop zijn in beslag genomen. Hij heeft bekend de verhitte man een slag te hebben toegebracht.Het onderzoek wordt door de politie van Saramacca en de recherche van Regio West voortgezet.