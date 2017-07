Bisschop Karel Choennie (rechts) samen met de vertegenwoordiger van de paus Nicola Girasoli.





Bisschop Choennie heeft in maart het initiatief genomen om gesprekken te voeren die moeten leiden tot verzoening tussen daders en slachtoffers van 8 december 1982. De geestelijke meent dat met de uitspraak van de rechter over het 8 december strafproces, er geen eindpunt komt omdat Suriname ernstig verdeeld is hierover. Girasoli, de vertegenwoordiger van de paus voor de regio, was bereid om het initiatief te ondersteunen, maar er moet eerst een fact finding mission vanuit Vaticaan naar Suriname komen. De regering moet daar formeel een verzoek toe doen. Girasoli is een expert op het mensenrechtenvraagstuk. Nu is hij benoemd in Peru waarbij zijn eerste grote opdracht is de komst van de paus naar Peru in januari, voor te bereiden.De bisschop zegt aan Starnieuws dat Girasoli ervoor gezorgd heeft dat de kathedraal de erkenning kreeg als basiliek minor. Hij heeft zich beijverd om lokale bisschoppen te benoemen, onder andere Choennie. "We gaan zijn charismatisch leiderschap missen," zegt de bisschop die hem donderdag gesproken heeft op Port of Spain. De stand van zaken rond het initiatief is ook besproken. Girasoli heeft zijn geloofsbrieven in der tijd aan president Desi Bouterse aangeboden en heeft hem dus persoonlijk gesproken."De nuntius blijft hoopvol. Wel is het jammer dat hij niets concreet kon doen. Nu moet zijn opvolger de zaak weer helemaal bestuderen," zegt Choennie.