De dochter van Brunswijk was samen met de verdachte van terrorisme in de auto tijdens de arrestatie. Voor de politicus is het logisch dat zij ook meegenomen was voor verhoor. "Haar huis dat op hetzelfde terrein is als van mij, is onderzocht door de politie, maar er is niks gevonden. Zij heeft niks met de zaak te maken," stelt Brunswijk. Hij beweert dat de verdachte niet zijn schoonzoon is. "Ik ken hem niet eens. Ik heb gehoord dat hij de vriend is van mijn dochter," zegt Brunswijk.De politicus merkt op dat Suriname ver moet blijven van terrorisme. "Wij willen niks te maken hebben met ISIS of welke terroristische organisatie dan ook. Laat de zaak grondig worden onderzocht. Het volk van Suriname moet ver blijven van dit soort zaken," voert Brunswijk aan. De verdachten worden bijgestaan door Raoul Lobo en Murwin Dubois.