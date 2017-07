Assembleelid Asiskumar Gajadien. (Foto: Raoul Lith)





Gajadien merkte op dat blijkbaar ingezien is door de coalitie fractie dat de regering een vernietigend beleid voert, vandaar dat de NDP-fractieleider volgens hem gesteld heeft dat er geen geld is voor uitvoeren van beleidsprogramma's. Gajadien zegt dat op de begroting slechts US$ 4 miljoen is opgenomen voor volkswoningbouw. Aan het volk worden andere zaken voorgehouden, want met dit bedrag kunnen er slechts 160 huizen worden gebouwd. Gajadien benadrukte dat het beleid omgebogen moet worden."De begrotingen die hier ingediend zijn, zijn in strijd met de leningenwet," concludeerde Gajadien. Hij hoopt dat de regering dit wijzigt. "De minister houdt de samenleving voor dat er een overschot is op de betalingsbalans. Wat doe je ermee? Je betaalt de inschrijving van de leerlingen niet ermee. Je ondersteunt de samenleving die onder de armoedegrens leeft niet," merkt het VHP-fractielid op. Volgens hem is er een miljard tekort. Er is geen sprake van overschot op de betalingsbalans. Het volk wordt volgens hem misleid met cijfers.