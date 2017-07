De man viel van zijn bromfiets en kwam op het wegdek terecht. Hij werd door de olietanker overreden. Na de aanrijding heeft hij het slachtoffer in hulpeloze toestand achtergelaten en reed hij weg. De verdachte kwam in beeld nadat een ooggetuige bij de politie verklaard had dat een bromfietser, die over de Oost-Westverbinding reed ter hoogte van Tamansarie kilometer 15 op het wegdek kwam te vallen. Toen de man wilde opstaan, werd hij door een olietanker aangereden. Het hoofd van het slachtoffer werd verbrijzeld en de man was meteen dood. Uiteindelijk kon de politie Kenny T. wel achterhalen en werd hij in verzekering gesteld. Er werd spierweefsel bij de band van het voertuig gevonden.De verdachte had in eerste instantie ontkend dat hij de man overreden had. Hij zei dat hij in zijn achteruitkijkspiegel keek en toen zag hij dat het voertuig achter hem over de man reed. Daarna kwam hij terug op zijn verklaring, nadat bleek dat de olietankers geen achteruitkijkspiegel hebben. Wat wel bleek uit het onderzoek, is dat de man niet afgeremd had.Daarna verklaarde Kenny T. dat hij de bromfietser zag vallen, geprobeerd had te ontwijken, maar dat er een tegenligger kwam. Hierdoor was hij genoodzaakt om zich weer op zijn rijhelft te begeven. Na het voorval reed hij door naar de garage. De man krijgt juridische bijstand van de raadslieden Irvin Kanhai en Arjen Ramlakhan. Op 9 november zal deze zaak verder behandeld worden.Wanita Ramnath