NDP-fractieleider André Misiekaba tijdens de tweede ronde van de begrotingsbehandeling. (Foto: Raoul Lith)





Misiekaba beklemtoonde dat woningbouw prioriteit nummer 1 is in Suriname. Veel mensen zijn niet in staat om gemiddeld 200 euro huishuur te betalen. Mensen zijn wanhopig omdat zij niet in staat zijn het huishuur te betalen, terwijl bij een koopwoning zij minder geld hoefden uit te geven, terwijl het huis uiteindelijk van hen is.Een tweede prioriteit is voor de politicus dat kleine ondernemers geld kunnen lenen bij het KMO Fonds om een kleine zaak op te kunnen zetten. Hij verwacht dat het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme deze mensen bij de arm neemt en hen daadwerkelijk helpt. De mensen moeten worden opgevangen en begeleid. Hij benadrukte dat ondernemerschap de ruggengraat is van de economie. De rode loper moet uitgerold worden voor de kleine ondernemers, opdat zij een business kunnen beginnen.Misiekaba verwacht een pro-actieve houding van het ministerie waarbij mensen opgeroepen worden om gebruik te maken van het KMO Fonds. Wat partijgenoot Amzad Abdoel betreft, kan dit Fonds samengebracht worden met het Agrarisch Krediet Fonds.