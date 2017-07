De veroordeelde transporteerde het cement naar Maripa Soela en verkocht het goed daar. De benadeelde deed aangifte waarna Silven A. op 1 juli werd ingesloten. Tijdens onderzoek thuis bij de man, gaf zijn vrouw 190 euro en SRD 1700 aan de politie. Dit geld had hij bij zijn vrouw achtergelaten en ze moest het goed wegzetten voor hem.Eerst vertelde de man dat hij het geld kwijt was. Nadat de bijrijder gehoord was, kwam hij terug op zijn verklaringen. De bijrijder had Euro 20 gehad en de veroordeelde had het geld samen met hem verbrast. De bijrijder zei dat Silven A. het plan in elkaar gezet had. Hij verbraste het geld bij een cabaret. Het restant gaf hij aan zijn vrouw. Het cement leverde 3000 euro op.Zowel de ovj als de rechter benadrukten dat de benadeelde de man in vertrouwen genomen had. Dat vertrouwen heeft Silven A. beschaamd. Hij werd betaald voor zijn diensten. Nadat hij het cement verkocht had, wenste hij het bedrag anders aan te wenden. De benadeelde lijdt financiële schade en is zijn cement ook kwijt. De veroordeelde is niet in staat het bedrag terug te betalen aan hem. Deze zaak kon niet buiten proces afgehandeld worden. De benadeelde wenste vervolging van Silven A.Wanita Ramnath