Daar aangekomen is het levenloos lichaam van Radjkapoer op het balkon van een woning aangetroffen. Onderzoek wees uit dat het slachtoffer die met vakantie was, met andere familieleden op het balkon zat. Op een bepaald moment kwam Anandkoemar aangelopen met een jachtgeweer en schoot zonder enige redenen op zijn neef. Radjkapoer werd geraakt in zijn onderbuik en overleed ter plekke. Een ingeschakelde arts stelde de dood vast.De schutter is op zijn woonadres aangehouden. Het jachtgeweer is in beslag genomen. Anandkoemar N. is ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau. Na overleg met het Openbaar Ministerie is de schutter in verzekering gesteld en het ontzielde lichaam van Radjkapoer is voor obductie in beslag genomen.Hij zou op donderdag 27 juli vertrekken naar Nederland. De politie van Houttuin doet onderzoek naar het motief van het gepleegde misdrijf.