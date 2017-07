Prachand betaalde de SRD 15 en verzocht de pompbediende om hem even de tijd te geven zijn valuta te gaan wisselen in SRD. Het vreemd geld in US$ zette de oplichter demonstratief op de passagiersstoel. Elke keer dat de pompbediende hem de gelegenheid gaf om te gaan wisselen, keerde Prachand nimmer terug.Hij heeft zijn stunt twaalf keren bij verschillende pompstations kunnen uithalen. Op vrijdag 21 juli viel hij echter door de mand, toen een pompbediende hem bij een van de servicestations te Uitvlugt positief herkende. De oplichter heeft de tijd om zijn daden in de cel te overdenken.