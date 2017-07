Een ruzie tussen twee neven gisteravond aan de Tout Lui Fautweg is dramatisch afgelopen. De dader pakte een jachtgeweer en schoot in de onderbuik van het slachtoffer. De man is komen te overlijden.Het slachtoffer was met vakantie in Suriname en zou vandaag weer naar Nederland vertrekken.Starnieuws verneemt dat de politie de dader intussen heeft ingesloten. Het ontzielde lichaam is in beslag genomen voor obductie. De politie heeft nog geen informatie prijsgegeven over dit schietincident.