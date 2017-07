Het voornemen van de regering om per 1 augustus de invoerrechten op buitenlandse kip en kipdelen te verdubbelen, van 20 naar 40%, omarmt de associatie met beide handen. De APPS zegt dat aan dit “weloverwogen besluit een periode van beraadslagingen van meer dan 20 jaar is voorafgegaan.”Om de lokale sector weerbaar te maken en te laten groeien, is deze verhoging noodzakelijk stelt de APSS-voorzitter in een open brief. “De pluimveesector zal de mogelijkheid krijgen om te groeien, waardoor het aantal arbeidsplaatsen wordt vergroot.” Kanhai stelt dat het streven is om op termijn de Surinaamse bevolking weer volledig te voorzien van lokaal geproduceerde kip. Hij legt uit dat de spin-off effecten naar andere sectoren toe merkbaar zullen zijn. Hij noemt de landbouwsector (voederrijst) en de verwerkingsindustrie.“De voedselzekerheid zal beter zijn gegarandeerd, wanneer we niet afhankelijk zijn van importen,” zegt de APSS-voorman. Hij benadrukt dat zijn associatie niet achter speculanten staat die aan prijsopdrijving van de lokale kip doen. “Blijft u dus prijsbewust.” De verhoging van de invoerrechten op buitenlandse kip en kipdelen maakt deel uit van een samenhangend pakket van maatregelen waaraan de ministeries van Landbouw, Veeteelt en Visserij en Handel en Industrie werken.