Kojo Bedu-Addo, superintendent van de afdeling Social Responsibility (rechts), overhandigt de overeenkomst aan Adam Ceder van Radio Ajawde. (Foto: Newmont Suriname)





Newmont Suriname tekende voor 8 maanden een memorandum of understanding met de stichting A Ja U De. Het bedrijf zal in deze periode de activiteiten van Radio Ajawde financieren, inclusief de renovatie van het gebouw. Het radiostation zal na deze 8 maanden volledig moeten zijn gecommercialiseerd. Dit project maakt deel uit van het gemeenschapsbeleid van Newmont Suriname. Het bedrijf stelt dat dit een geweldige kans is om het bestaan van de gemeenschappen teverbeteren door nieuws, educatieve en amusementsprogramma's uit te zenden. Eveneens kan de ontstane kloof om informatie naar de gemeenschappen te krijgen, worden geminimaliseerd. De heropstart van Radio Ajawde biedt Newmont Suriname een additioneel instrument voor effectieve communicaties met de Paramaccaanse gemeenschappen in de omgeving van de Merian mijn. Radio Ajawde is in 2013 opgericht.Vorig jaar heeft het Instituut voor Opleiding en Onderzoek in Suriname 'Nikos' een behoeften beoordeling van de Paramaccaanse gemeenschappen afgerond, waaronder de heroprichting van Radio Ajawde te Langatabbetje valt.Newmont zegt vastbesloten te zijn om de duurzame ontwikkeling van de Paramaccaanse gemeenschappen te blijven ondersteunen en rekent erop dit te kunnen doen in partnerschap met de lokale gemeenschap en hun institutionelevertegenwoordigers.