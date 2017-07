Luchtfoto's tonen Panda-vormige zonne-energiecentrales die gebouwd zijn door Panda Green Energy Group in Datong, in de Chinese provincie Shanxi. (Foto's: Reuters)





Gebouwd met donkere kristallijne silicium en lichter gekleurde dunne zonnecellen, lijkt de plant vanuit de lucht op een reuzen cartoonpanda. "Het complex kost US$ 52 miljoen. Voor 100 van zulke zonnecomplexen is een investering van US$ 3 miljard nodig,” vertelt het hoofd van Panda Green Energy, Li Yuan, aan Reuters. Hij heeft niet verteld waar de investering op lange termijn vandaan zou komen.De onderneming in Hongkong voert momenteel gesprekken met Canada, Australië, Duitsland en Italië om meer Panda-vormige centrales te lanceren. Het Belt and Road-initiatief is een plan om de oude Zijderoute te volgen door nieuwe handelscorridors over de hele wereld te openen met wegen, krachtleidingen, havens en energiepijplijnen.Een Panda energiecentrale van 100 MW zou naar verwachting 3,2 miljard kilowatturen (kWh) in 25 jaar opleveren, zegt de onderneming. Die hoeveelheid is voldoende om jaarlijks aan meer dan 10.000 huishoudens energie te leveren. Panda Green Energy bouwt nu zijn tweede Panda-centrale in Shanxi, dat een kwart van China's kolenreserves vertegenwoordigt.De exploitatie van een Panda-zonne-energiecentrale bespaart het equivalent van een totaal van 1,06 miljoen ton kolen en vermindert de uitstoot van broeikasgassen met 2,74 miljoen ton in 25 jaar, rekent het bedrijf uit. De onderneming heeft geïnvesteerd in zonne-energiecentrales in de belangrijkste zonne-hubs van China, zoals de provincies Xinjiang en Qinghai. Panda Green Energy heeft ook enkele zonne-energieprojecten in Groot-Brittannië.Shanxi streeft ernaar om 12 gigawatt (GW) zonnecapaciteit te installeren tegen 2020. Twee jaar geleden, in 2015, is 1,13 GW geïnstalleerd.