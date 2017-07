De eerste getuige was belast met de coördinatie van de inkoop van buitenlandse goederen. Volgens de getuige moest er een koopopdracht opgemaakt worden voor de leverancier. Indien het bedrag hoog was, werd de bestelling op ‘pending’ geplaatst. De orders kwamen bij deze getuige. De verdachte Chin had aangegeven dat de getuige een mailtje had ontvangen over de bestelling. Dit ontkent de getuige. Hij zei dat Chin de medeverdachte Fernandes ingezet had om de order op te maken. In het systeem kan dag en datum van zo een koopopdracht anti gedateerd worden.Ook de technische man, Elektric Super Intendant, van het bedrijf werd gehoord. Hij verklaarde dat hij nooit eerder met het bedrijf Greenland had gewerkt. Ook had hij geen financiële bevoegdheid. Hij heeft zaken gedaan met Vaseur. Volgens de getuige ging de correspondentie moeizaam en de documenten waren niet in orde. Er waren volgens de getuige heel wat onduidelijkheden, maar van Vaseur moest dit project binnen drie maanden opgeleverd worden. Ook had zijn afdeling bepaalde documenten negatief beoordeeld. Dit, omdat de bedragen veel te hoog waren. Volgens de getuige is EBS benadeeld, omdat niet alle goederen geleverd waren. Door het Clad onderzoek is de getuige achter bepaalde zaken gekomen. Zo was een kabel twee keer geprijsd. Volgens Duiker is er sprake geweest van een miscommunicatie. Ook merkte hij op dat de EBS er niet de middelen voor had en dus zelf haar boontjes moest doppen.Ook de laatste getuige was belast met aankopen van goederen in het buitenland. Ook zij verklaarde dat Fernandes in opdracht van Chin de order moest opmaken. Volgens Chin heeft hij Fernandes ingezet, omdat hij het werk ook moest leren. Maar, hij werd door niemand ingewerkt. Chin verklaarde dat hij Fernandes op basis van zijn opleiding niet heeft laten inwerken. Op 11 oktober zullen er nog meer getuigen gehoord worden in deze zaak.