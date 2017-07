"We zijn op zoek naar goedkope, lichte olie in geografische gebieden in Afrika en Zuid-Amerika die we goed kennen. De verkenning van Araku-1 in Suriname is op de goede weg om in het vierde kwartaal te starten. Tegen eind 2017 zullen we zes seismische onderzoeken tegen lage kosten hebben uitgevoerd ", zegt Ian Cloke, Tullow Executive vicepresident voor nieuwe investeringen. "We zijn daarom in een uitstekende positie, omdat we beslissen wat en waar we in 2018 en daarbuiten moeten boren, met aanzienlijke vooruitzichten in Guyana, Suriname, Mauritanië en Namibië."Het perspectief van Araku is in Block 54 dat een grote structurele val heeft. Geschat wordt dat dit blok een potentieel heeft van meer dan 500 miljoen barrels. De risico’s van het gebied zijn aanzienlijk afgenomen door een 3D-seismisch onderzoek van uitstekende kwaliteit dat in 2015 is uitgevoerd. Tullow heeft de Noble Bob Douglas ingehuurd om de put te boren. Het bedrijf verwacht dat de boringen met Araku-1 zo’n US$ 14 miljoen zullen kosten. In Block 54 in het offshore gebied van Suriname, heeft Tullow 30% van de belangen. Begin november verwacht het bedrijf resultaten uit de boringen.De boringen in block 54 volgen op recente ontdekkingen van enorme oliereserves in het kustgebied van buurland Guyana door Exxon Mobil Corp. De kosten voor boringen in het gebied liggen op ongeveer US$ 150.000 per dag, dat is een vierde van de prijs voordat de olieprijs drie jaar geleden instortte.