Leopoldo López, die onlangs van de gevangenis onder huisarrest werd geplaatst, is een felle criticus van president Nicolás Maduro. (Beeld: You Tube)





De verkiezingen voor de leden van de vergadering, worden zondag gehouden ondanks oproepen van internationale leiders en de oppositie om ze te annuleren. Critici zeggen dat de vergadering een ploeg van de president is om zijn macht uit te breiden.President Maduro zegt dat de constituerende vergadering vrede en verzoening zal bevorderen door sectoren van de gepolariseerde samenleving van Venezuela samen te brengen om een nieuwe grondwet te bespreken. Maar de spanning is toegenomen sinds de aankondiging dat de oppositie weigert deel te nemen aan de verkiezingen voor de vergadering, die volgens hen een hulpmiddel voor Maduro is om zichzelf in de macht in te graven.Oppositieleider Leopoldo López heeft gisteren, dinsdag, de Venezolanen opgeroepen om deel te nemen aan de straatprotesten. Hij zegt dat het plan van de president om de grondwet te herschrijven een einde zal maken aan de democratie van het land.Sprekend vanuit zijn huis waar hij onder huisarrest wordt gehouden, heeft hij het leger aangespoord om zijn steun aan de regering te onttrekken. "Ik nodig u uit om geen medeplichtigen te zijn voor de vernietiging van de republiek, naar een grondwettelijke fraude, tot onderdrukking," zegt hij in een video op Twitter.Critici van het constituerende congres vrezen dat deze het door de oppositie gecontroleerde parlement zal omzeilen. Zij hebben ook gewaarschuwd dat de verkiezingen voor regionale gouverneurs die voor 10 december zijn gepland, waarschijnlijk niet zullen doorgaan als de constituerende vergadering bijeenkomt.De regering heeft de oproepen van internationale leiders genegeerd. Onder die leiders zijn de Amerikaanse president Donald Trump, de federale minister van buitenlandse politiek van de Europese Unie, Federica Mogherini en de secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten, Luis Almagro. Maduro vindt de oproep van de internationale leiders om de plannen voor de constituerende vergadering te schrappen, bemoeienis in interne zaken.De demonstraties en een staking van 24 uur die vorige week zijn gehouden, lijken de regering alleen maar meer vastbesloten te maken met het besluit om door te gaan met de verkiezingen. Maar de oppositie zegt zij ervan overtuigd is dat zij tot vrijdag het grootste deel van het land kan lamleggen. Voor vrijdag is er een massale demonstratie gepland in de hoofdstad Caracas.Sinds de bijna dagelijkse anti-regeringsprotesten op 1 april begonnen, zijn meer dan 100 mensen gedood in protest gerelateerd geweld.