Minister Soeresh Algoe van LVV heeft het Caribbean Agriculture Policy Forum afgesloten.(Foto: min. LVV)





De IDB heeft het Agrimonitor ontwikkeld om de impact van het agrarisch beleid in Latijns-Amerikaanse- en Caribische landen (LAC) te analyseren. Het Agrimonitor maakt gebruik van deindicatoren. Beleidsmakers en beleidsanalisten zijn met het instrument in staat het agrarisch beleid te volgen en de samenstelling van de steun aan de agrarische sector te beoordelen en te meten.Met Agrimonitor kunnen de belangrijkste uitdagingen voor de agrarische sector voor de komende tien jaar, beter worden omschreven en aangepakt. Daarbij moet worden gedacht aan onder andere voedselzekerheid, handelsintegratie, concurrentievermogen en armoede op het platteland.Tijdens het forum, dat minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft geopend, is ook het resultaat van een studie van het agrarisch beleid in de negen deelnemende landen gepresenteerd. De agrarische informatie van Suriname is uitgegeven in