In de discussie omtrent het wel of niet hebben van een vergunning vergaloppeert de (waarnemend) minister van Justitie en Politie zich deerlijk. Als jurist en vooral als minister van Justitie en Politie, zal hij moeten weten dat in het Wetboek van Strafrecht staat aangegeven: 'Geen feit is strafbaar, dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling'.Daarnaast zegt de minister: “De politie zal in elk geval erop toezien dat vanuit een handhavingspunt dat de drone die een luchtvaartuig is, voldoet aan een vergunning. De politie zal optreden tegen mensen die geen vergunning hebben”.Telkens weer blijkt dat het fundamentele gemeengoed van ons allen, de democratische rechtsstaat, The Rule of Law, in de gedachtegoed van de minister geen rol te vervullen heeft. En dat baart ons aller zorgen.Het is niet de minister van Justitie en Politie, die de politie de les moet lezen en indirect opsporingsinstructies, vanuit de spreekgestoelte van het parlement geven, wanneer en waar op te treden, vooral als er geen wettelijke grondslag daaraan ten grondslag ligt. Het is de vervolging, de Procureur-generaal, die instructies geeft aan de opsporing.Bijgaand het huishoudboekje voor de minister.Als de minister vindt dat het niet hebben van een vergunning voor het vliegen van een drone, strafwaardig gedrag is, zal hij eerst een wet of wetsaanpassing bij DNA moeten indienen.En als de minister vindt dat, wanneer er door de opsporing niet opgetreden wordt conform de wet, hij in overleg met de Procureur-generaal moet treden en gebruik maken van het inmiddels berucht verworden grondwetsartikel 148, waarbij de regering in concrete gevallen in het belang van de staatsveiligheid bevelen met betrekking tot het algemeen vervolgingsbeleid aan de Procureur-generaal ten aanzien van de vervolging geeft.Dat is ook de weg die we gemeenschappelijk en verankerd in onze moederwet, de Grondwet, hebben afgesproken.De minister had beter moeten weten. Vooral in zijn optreden als minister, waarbij hij vooral trouw en gezag verschuldigd is aan de Grondwet. Niets meer, niets minder.Helaas, en net zo makkelijk laat hij het los.