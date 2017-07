Nooit eerder van Sunil Jagernath gehoord? Maar de schrijfstijl is mij wel bekend. Het komt overeen met die van.... Is deze Sunil Jagernath samen met het 'juweeltje' binnengehaald?Tot nu toe heeft president Bouterse geen reden opgegeven waarom de nieuwe ambassadeur niet is toegelaten. Dus genoeg voer voor de mensen om te speculeren. Geen informatie geven typeer ik als onbehoorlijk naar de gemeenschap toe. Zodra Bouterse aan de macht komt raakt Suriname ontspoord.Het belijden van nationalisme met de mond maakt een persoon niet tot een nationalist. Een nationalist komt op voor de belangen van het land en niet voor zijn eigenbelang, niet om zijn hachje te redden. De 'legendarische voorzitter' van Sunil Jagernath, Desi Bouterse, is 3 keren aan de macht geweest en alle 3 keren is Suriname bijna failliet gegaan.Sunil Jagernath, lid van de Nationale Democratische Partij, of beter gezegd, lid van de pseudo nationalistische beweging, zegt dat ex-kolonisator, verantwoordelijk is voor het grootste leed van de mensheid. Ik wil Sunil in herinnering brengen dat zijn 'legendarische voorzitter' Bouterse en zijn dochter jaren in Nederland hebben gewoond en gewerkt, het land dat volgens Sunil Jagernath verantwoordelijk is voor het leed van de mensheid. Het kan gebeuren!Toen had Bouterse geen probleem met de ex-kolonisator Nederland. Bouterse heeft geen enkele invloed gehad op de onafhankelijkheid van Suriname. De bijdrage van Bouterse bij de onafhankelijkheid was nihil, nu spelen de 'legendarische voorzitter' van Sunil Jagernath, en Sunil geweldige nationalisten. Geef me een grote break!Bijna elke Surinamer heeft een familielid in Nederland, wellicht Sunil Jagernath ook. NDP’ers die hoog van de daken schreeuwen dat ze nationalisten zijn behoren juist tot pseudo nationalisten. Toen Bouterse president werd van Suriname heeft papa Bouterse zijn dochter benoemd tot raadsadviseur met een vorstelijk salaris. Dus Raadsadviseur van papa Bouterse. Zou de dochter van Bouterse terugkeren naar Suriname als haar vader geen president was geworden? Deze vraag laat ik over aan Sunil Jagernath om te beantwoorden.Het historische is de verbondenheid met de Nederlandse taal en de cultuur waardoor onze diaspora aldaar zonder problemen de weg heeft kunnen vinden. Het is de diaspora uit Nederland die in de economische crisisperiode Bouterse I en II haar familieleden en vrienden bijstaat met vele soorten hulp. Is de 300 jaar oude band met Nederland geen goede band? Is dat werkelijk schaamteloos?Lessons learned! hoezo?Immens puberaal is het om als soeverein land in 1998 uitgerekend met een Nederlandse bouwbedrijf Ballast Nedam International BV in zee te gaan waarbij smeergelden zijn ontvangen van dat bedrijf om de opdracht binnen te krijgen. Waren de ontvangen smeergelden soeverein of niet soeverein; waar was het principe toen?Was het niet President Bouterse zelf die op 17 december 2010 op een persconferentie op de Johan Adolf Pengel luchthaven meedeelde dat Ballast Nedam is aangetrokken door Suriname om het voorwerk te doen over de bouw van de brug over de Corantijnrivier. Had de president dan niets geleerd in 1998?Als Suriname een soeverein land is, hoe zit dat met een democratisch gekozen regering die bij alle landen geld bedelt voor een lening. Zolang we het maar niet bij Nederland doen, want alleen dan gaan we respectvol om met onze soevereiniteit. Vice president Adhin geeft zelf toe dat financiering van het Ontwikkelingsplan een zorgpunt is, de regering heeft dus geen geld. Hoe gaat de regering dan het Ontwikkelingsplan financieren?De regering zal weer op bedeltoer moeten gaan, ze gaan weer geld lenen bij malafide handelsbanken met hoge rentes. De regering moet voldoen aan de strenge voorwaarden van de banken. Onze soevereiniteit wordt verkocht om de leningen te krijgen. Wie gaat de leningen aflossen, niet Bouterse, maar het nageslacht.Met betrekking tot: “oprechte Surinamers die in ieder geval niet tolereren dat de grenzen van onze soevereine natie met de voeten worden getreden door welk ander land dan ook” stel ik voor om dichtbij huis te blijven en de ogen te richten op het Tigri-gebied waarbij filmpjes in omloop zijn over het mijnen in dat gebied en de Surinaamse overheid maakt haar ogen dicht.Met deze reactie wordt de discussie mijnerzijds afgesloten.